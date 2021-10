Fécamp. La fête du hareng à Fécamp maintenue

La fête du hareng, prévue samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 à Fécamp (Seine-Maritime), est maintenue. Il y avait des doutes en début de semaine à cause de l'approvisionnement en poissons (des conditions de mer difficiles et les barrages routiers des gilets jaunes).