Rouen. Bonne table à Rouen : le 44, rue de la Champmeslé

Pas besoin de chercher le restaurant pendant longtemps, puisqu'il se trouve précisément au numéro qui donne son nom à l'enseigne. Dans la rue de la Champmeslé, une rue piétonne et commerçante comme il y en a tant à Rouen (Seine-Maritime), le 44 est visible grâce à sa terrasse. À l'intérieur, la décoration est simple, sans chichis, mais pourtant chaleureuse.

Simple, goûteux et généreux

Sur le menu que l'on me présente, des salades, des galettes de sarrasin et un plat du jour. Avec la température hivernale du début de semaine, je fais l'impasse sur les salades. Plutôt que la quiche au saumon et aux champignons proposée le jour de ma visite, j'opte pour les spécialités bretonnes. La galette à elle toute seule est déjà très bonne. Avec de l'emmental, du jambon et un œuf au plat, la garniture complète parfaitement l'affaire. Avec une mention spéciale au jaune de l'œuf, bien coulant, qui fait rajoute du plaisir à cette belle assiette également garnie de pommes de terre sautées.

Pour le dessert, je fonce sans hésiter sur le thé gourmand proposé par la maison. Avec ma boisson chaude bien de saison, je savoure une petite île flottante, un morceau de brownie et une petite salade de fruits. Le tout fait maison, comme l'annonce fièrement un message sur le mur de la salle ! Pour 15€ avec une boisson, la formule est approuvée.