Vincent Largillet candidat normand pour le web design aux Olympiades

À 19 ans, Vincent Largillet, étudiant en deuxième année en DUT Métiers du multimédia et de l'Internet à l'IUT d'Elbeuf (Seine-Maritime), participe pour la première fois aux Olympiades des métiers. "Je me suis dit que ça pouvait être une expérience intéressante", explique le jeune homme, originaire de Mon-Saint-Aignan.

Pour se préparer à la finale, qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Caen (Calvados), Vincent Largillet a été accompagné par un coach. "J'ai refait les sujets de l'an dernier, principalement chez moi, poursuit-il. Et puis dès que je vais en cours, j'apprends de nouvelles choses qui vont me servir pour la finale."

Voir jusqu'où il va aller

En participant à ce rendez-vous, Vincent Largillet veut "voir jusqu'où je peux aller et continuer à apprendre de nouvelles informations". "Pour certains, les Olympiades ça représente beaucoup", note le jeune homme qui ne place pas les Olympiades en priorité face à son DUT. "Certains arrêtent quasiment les cours pour se consacrer à la préparation", s'étonne-t-il.

Pour la suite de son parcours, Vincent Largillet souhaite attendre : "On peut me faire une proposition d'emploi à l'issue du stage que je vais faire ou bien je vais jusqu'à Bac + 3 pour me spécialiser dans le graphisme ou le web design".