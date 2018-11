À Rouen, l'office de tourisme fait peau neuve avant l'Armada

Le changement est net, l'impression de luminosité flagrante.

L'accueil principal de Rouen Normandie tourisme & congrès, dans le bureau des finances place de la cathédrale, a rouvert ses portes vendredi 9 novembre 2018 après un coup de neuf. Le comptoir touristique et le mobilier, qui dataient des années 70, ont été changés. Plus clairs, plus modernes, ils rajeunissent et dynamisent l'impression générale de cet accueil. De quoi montrer la meilleure image possible aux futurs touristes qui viendront pour l'Armada. "Il s'agissait avec des moyens modestes de faire un coup de frais pour cette échéance", explique Laurent Bonnaterre, président de Rouen Normandie tourisme & congrès.

Un chantier d'envergure dans les cinq ans

Un peu moins de 34 000 € ont été dépensés pour repenser l'accueil. C'est sans commune mesure avec le chantier qui s'annonce dans les cinq ans à venir. "La Métropole, qui est propriétaire des lieux, nous a fait savoir qu'il y aurait un chantier d'envergure d'ici trois ou quatre ans pour remettre ce bâtiment de XIVe et XVe siècle aux normes et magnifier sa façade, qui est vraiment belle mais qui a pris un coup de vieux", ajoute-t-il. Des travaux qui, cette fois, devraient se chiffrer en millions d'euros.