Caen. Aéroport de Caen-Carpiquet : une piste allongée en 2022

Le projet d'allongement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados), dans les papiers la communauté urbaine depuis des années, a été officiellement présenté lundi 5 novembre 2018. La piste actuelle, longue de 1 900 mètres, sera allongée de 350 mètres, vers le nord-ouest.

Cela permettra d'accueillir des avions de plus grosse capacité. Une centaine de places, contre 70 aujourd'hui. "Un bassin d'emploi comme Caen a besoin d'une desserte aéroportuaire performante", exprime Joël Bruneau, président de Caen-la-Mer.

Rassurer les riverains

L'allongement de la piste sera effectué en 2022. Son coût : 8,5 millions d'euros, financé par Caen-la-Mer. S'y ajoutent 2,5 millions d'euros, financés par le Département du Calvados, pour le dévoiement de la RD9. Elle sera déplacée quelques centaines de mètres plus loin, car trop proche du futur bout de piste et de l'aire de sécurité réglementaire. Ces travaux seront effectués en 2021.

Joël Bruneau, président de Caen-la-Mer et Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados, ont présenté le projet, dans les locaux de l'aéroport. - Simon Abraham

Deux réunions publiques d'information sont programmées avec les riverains en décembre. "Nous n'allons pas construire un Roissy. Ça peut faire peur à certains, mais il y aura moins de nuisances sonores. Avec une piste plus longue, il y a moins de fortes accélérations pour décoller", affirme Joël Bruneau. Par ailleurs, une vingtaine d'hectares est rachetée aux agriculteurs qui vont perdre une partie de leurs terres.

Objectif 500 000 voyageurs

Avec ces travaux, l'aéroport de Caen-Carpiquet espère attirer, à terme, 500 000 voyageurs par an. En 2018, il en aura accueilli 250 000 selon les prévisions. Un record pour la structure, qui dessert 11 villes en France, et des destinations à l'étranger comme Londres ou prochainement Genève.

L'allongement de la piste se fera au nord-ouest, et non au sud-ouest, une zone plus urbanisée. - Caen-la-Mer