Commémorations du 11 novembre : Doudeville compte ses poilus

Le dimanche 11 novembre 2018 marque le centenaire de l'armistice de 1918. Acte qui mettra fin à la première Guerre Mondiale. Si le front n'était pas en Normandie, le conflit de 14-18 a tout de même marqué notre région. Le gouvernement belge, par exemple, s'était installé à Saint-Adresse près du Havre (Seine-Maritime). Et surtout, chaque village a fourni des hommes, en témoigne les monuments aux morts.

Recensement des soldats morts pour la France

À Doudeville (Seine-Maritime), depuis un an, on a recensé tous les poilus du canton (17 communes), ceux morts pour la France. Il a fallu faire le tour des monuments aux morts et des différents registres. Ils sont 330 soldats, dont certains ne figurent pas d'ailleurs sur les monuments aux morts. Sur la commune de Doudeville, 80 noms sont gravés alors que 102 soldats ont été recensés. Le travail a été colossal. Pour chaque soldat, une véritable biographie a été réalisée.

Écoutez Emeryc Gemey, adjoint au maire de Doudeville :

Une semaine de commémorations

Pour célébrer le centenaire de l'armistice de 1918, la ville de Doudeville a organisé un programme de manifestations à l'Hôtel de ville du 5 au 11 novembre 2018.

• Lundi 5 novembre – à partir de 18h30



Inauguration de l'exposition sur les soldats du canton de Doudeville (jusqu'au 11 novembre), projection du documentaire " Mémoire de Terroir Cauchois " et récital en chansons et lectures sur la Grande Guerre.

• Mardi 6 novembre – 20h15



Projection du film " Doudeville pendant la Seconde Guerre Mondiale ".

• Mercredi 7 novembre – 20h15



Documentaire " Une journée particulière " sur le débarquement du 6 juin 1944.

• Jeudi 8 novembre – 20h15



Projection du film " Le retour des absents et la guerre des oubliés ".

• Samedi 10 novembre – 20h15



Documentaire sur la première Guerre Mondiale " 1914-1918, soldats morts pour la France dans l'ancien canton de Doudeville ".

• Dimanche 11 novembre – à partir de 8h45



Recueillement, messe et cérémonie d'hommage