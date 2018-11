Basket (Pro B) : Caen ne se relève toujours pas... 

Le match.

Le Caen Basket Calvados est tout sauf rassuré ce vendredi 2 novembre 2018. Battu 64-81 à domicile par Denain (Nord), une équipe pourtant elle aussi en mal de résultats et avec plusieurs joueurs blessés, le CBC enchaîne là sa 3e défaite de suite. Dans le contenu, pas grand chose à garder sinon un premier quart abouti conclu devant au score (22-16). Malheureusement, suite aux trop nombreuses fautes de Pavel Marinov, l'ailier bulgare doit rester un peu sur le banc pour éviter une exclusion précoce, ce qui prive l'équipe de son agressivité et sa créativité. Cette défaite n'est en tout cas pas passée pour le Palais des Sports, qui a laissé échapper des sifflets à la fin du match pour la première fois depuis de longues années.

Brad Waldow, clap de fin ?

S'il est impossible et injuste d'imputer une mauvaise prestation collective à un seul joueur, force est de constater que l'entrée de Brad Waldow en début de deuxième quart a coïncidé avec une grosse baisse de rythme pour le CBC, qui perdait tous ses duels derrière et ne trouvait plus la faille devant. Totalement en méforme et peu aidé mentalement par toutes les critiques, le pivot américain devrait quitter le club prochainement. C'est en tout cas ce que souhaite son entraîneur Antoine Michon qui recherche activement un nouveau joueur : "Si je trouve un nouveau pivot, ça signifiera forcément que Brad devra partir, car financièrement ce serait impossible d'avoir deux pivots américains".

La réaction

Antoine Michon, entraîneur du CBC : "je me demande comment on a pu passer d'une première mi-temps où on est bien dans le match à une deuxième mi-temps où on lâche complètement. C'est difficile de trouver des excuses à chaud. C'est compliqué de jouer sans Jerrold Brooks blessé et avec Brad Waldow en difficulté".

La fiche

Caen - Denain : 64-81 (22-16, 13-20, 10-22, 19-23)

Caen : Départ : Duwiquet 9, Clerc 6, Salmon 2, Marinov 9, Ramseyer 17. Banc : Waldow 4, Pope 7, Norelia 10

Denain : Départ : Pupet 10, Addison 21, Dally 10, Gregg 18, Cazenobe 14. Banc : Edzata 3, Dadiet 5, Fridiriksson, Morose