Ivre, il provoque une folle course-poursuite dans Rouen

Le périple du suspect débute lorsqu'il évite un contrôle de police, route de Neufchâtel à Rouen (Seine-Maritime), jeudi 1er novembre 2018 vers deux heures du matin.

Alors qu'un fonctionnaire de police lui fait signe de se garer, il manœuvre pour l'éviter et prend la fuite à vive allure. Quelques instants plus tard, une autre patrouille de police repère le véhicule, boulevard de l'Isère et le suit, alors qu'il grille plusieurs feux rouges jusqu'à traverser la Seine par le pont Guillaume le Conquérant.

Le suspect interpellé à Grand-Quevilly

Un autre véhicule de police se met alors en travers devant le suspect mais il monte sur le terre-plein central et force le passage, percutant au passage la voiture de police sur le flanc.

Le conducteur se rend ainsi jusqu'à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), rue de la cité de la Mare. C'est à ce moment qu'il est interpellé par les forces de l'ordre, visiblement ivre et sans permis de conduire. Il refuse toutefois de se plier au contrôle de l'éthylotest. Il a été placé en garde à vue.