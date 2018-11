Caen craque en prolongation contre Briançon

Fin de série pour les Drakkars de Caen (Calvados) battus 3-4 après prolongations ce mercredi 31 octobre 2018 par Briançon (Hautes-Alpes). Contre une équipe prétendante au top 4 mais actuellement mal en point, où évolue le meilleur buteur caennais de l'an passé Gabriel O'Connor, les Drakkars n'ont pas été en dessous, mais trop dans la réaction et pas assez dans l'action. Caen n'a en effet jamais mené au score, mais a toujours rapidement réagi après les buts Briançonnais, et arraché la prolongation à trois minutes du terme. Malheureusement en prolongation, c'est l'initiative qui est récompensée, et comme toujours dans cette partie, c'est Briançon qui a marqué en premier et mis fin au match.

Les buts

Caen : 19e : Prosvic assisté par Colotti et Cerkovnik (1-1)

47e : Prosvic assisté par Benoir et Devin (2-2)

58e : Bushbacher assisté par Rasulov et Devin (3-3)

Briançon : 16e : Young assisté par Demers et André (0-1)

44e : Drolet assisté par O'Connor et Chapelier (1-2)

49e : Young assisté par Casini et Bonnardel (2-3)

65e : Drolet assisté par Brown et André (3-4)

La feuille de match

Caen - Briançon (1-1, 1-1)

Caen : Papillon (GB), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Labanowicz, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoir, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

Briançon : Blazek (GB), Condevaux (GB), Bonnardel, Seed, Farina, Casini, Schmitt, Drolet, Gsegner, Brown, Ruel, André, Bernard, Chapelier, O'Connor, Young, Ghantous, Metais, Campbell, Siegfriedt, Raby, Demers