C'est la semaine internationale de la courtoisie au volant!

Ce mardi après midi, Joël Bediot était l'invité de Ca se passe près de chez vous à 17h25 pour nous parler des animations proposés à cette occasion...

Au programme :

Mercredi 21 mars 2012

10h/12h

Révisons notre code de la route : séance organisée pour tout public, notamment les seniors

L’après-midi : Forum emploi avec la distribution de flyers, stand de sensibilisation et d’information avec un simulateur d’alcoolémie.



- Jeudi 22 mars 2012

8h : Collège C. Marot et Ecole maternelle J.Prévert

Temps de midi : ECJS : intervention au Collège public auprès des jeunes avec un éducateur

14h-17h à l’Hyper U : sensibilisation au handicap avec un simulateur d’alcoolémie.



- Vendredi 23 mars 2012

Temps de midi : Temps de midi : ECJS : intervention au Collège public auprès des jeunes avec un éducateur

Gendarmerie, ADAJ, EPN, activité autour du Code de la route pour les enfants de primaire

Entre 16h et 18h : Lycée général et Lycée Hôtelier : sensibilisation et distribution d’éthylotests et flyers.