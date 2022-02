Rouen. Rouen : accès difficile à la foire Saint-Romain après plusieurs incidents

La journée de mercredi 31 octobre 2018 a été compliquée pour les visiteurs de la foire Saint-Romain à Rouen (Seine-Maritime). Aux alentours de 15 heures, un train de marchandises a déraillé à proximité du site.

Un incendie sur un navire

Il n'y a pas eu de blessé, ni d'impact sur la marchandise transportée. Seul un wagon a quitté la voie. Mais cet incident a obligé la police nationale à intervenir pour ouvrir un nouvel accès à un parking de la foire afin de fluidifier l'entrée des visiteurs et d'éviter trop de difficultés.

Sauf que dans le même temps, un feu s'est déclaré sur une drague située dans le bassin Saint-Gervais et donc non loin de la foire. Neuf personnes ont été incommodées par les fumées et huit d'entre elles ont été transportées vers le CHU de Rouen ainsi qu'à l'hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly.

Une fuite de gaz

Le feu est d'origine électrique. Il n'y a pas de chômage technique pour les employés, selon les sapeurs-pompiers.

Une dernière intervention pour une fuite de gaz, située rampe cauchoise, a également compliqué la circulation aux abords de la foire Saint-Romain.

