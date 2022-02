Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 1er novembre

Bélier

Vous pourriez apprendre la date d'une cérémonie haute en couleur. Mariage, presque un sacre. Énorme déballage de faste. Ça pourrait vous laisser dubitatif. Pourvu que ça dure.

Taureau

Programme chargé aujourd'hui. Signes avant-coureurs d'un nouveau cap sur le plan professionnel. Comme des brins d'herbes dans les failles du béton. L'espoir renaît.

Gémeaux

Vous savez vous imposer. Votre carrure impressionne. Votre talent également. La roue tourne. Vous ne faisiez guère figure de favori. Maintenant vous explosez dans tous les registres.

Cancer

Vous êtes amoureux de la vie. Aventurier ? volontiers ; tout dépend avec qui. Vous aimeriez passer d'une passion à l'autre. Parfois votre entourage est bort de trouille à cet égard.

Lion

Vous avez un insatiable besoin de bouger. Vous recherchez les échanges multiples. Vous aimez votre drôle de vie dans laquelle vous invitez quelques initiés.

Vierge

Vous avez du mal à rester enfermé. Vous rêvez d'archipels lointains, de paradis époustouflants. Aller ailleurs. Un endroit où il n'y a plus de place pour l'impatience.

Balance

Moderne et créatif, vous êtes toujours à l'affût du changement sur le fond et dans la forme. Vous êtes à la recherche d'inspiration tous azimuts. Parfait.

Scorpion

Une parole malheureuse compromet sérieusement une association potentielle. Comment faire confiance lorsque le ton n'y est pas. Certains ajustements seront nécessaires.

Sagittaire

La violence n'est jamais une solution. Vous êtes à la frontière de tous les dangers. Restez prudent par principe. C'est le meilleur conseil que vous puissiez recevoir aujourd'hui.

Capricorne

On vous apprécie et l'on brosse de vous un portrait assez étincelant. Que des éloges. Le temps des ricanements à votre égard est bel et bien résolu.

Verseau

Vous êtes harassé de fait, il est important que vous puissiez vous reposer efficacement. Vous souffrez d'un épuisement général.

Poissons

Vous êtes un roc et vous voulez absolument rassurer sur votre solidité. La vigueur ne fait pas un pli. Vous avez toujours la fibre conquérante.