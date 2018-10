Près de Rouen, il frappe sa femme qui "oublie" de lui acheter du tabac

Le mardi 3 juillet 2018, la police est appelée au domicile du prévenu, âgé de 37 ans, de sa conjointe et de leurs trois enfants à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). Une dispute conjugale a en effet opposé le mis en cause à sa compagne pour une banale histoire de tabac que celle-ci a oublié de lui acheter. Réfugiée chez sa mère, elle revient au domicile conjugal alors que les policiers entendent le prévenu sur les circonstances du délit. Ils remarquent chez lui un état d'ivresse caractérisé. C'est ensuite au tour de la victime de rappeler que les épisodes de violences de son compagnon se sont multipliés depuis quelque temps et que ses crises de nerfs sont de plus en plus nombreuses.

La belle-mère est aussi frappée

Parallèlement aux faits de violences sur sa conjointe, laquelle est victime de plaies au visage sous les coups portés, le prévenu s'est également rendu coupable de violences à l'encontre de sa belle-mère qui a tenté de se mêler à la dispute. Elle a ainsi reçu plusieurs coups de poing et de tête. Une mention figure au casier judiciaire du prévenu pour violences. Pour le procureur de la République, "la violence est volontaire", tandis que la défense suggère que "le couple a droit à une chance de se reconstruire". À l'issue de ses délibérations à l'audience de ce jour lundi 8 octobre 2018, le tribunal condamne le prévenu à une peine de huit mois de détention entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.