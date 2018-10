Tom vous offre votre machine à dosette Tassimo entre 9h et 13h

Faites le plein d'énergie avec Tendance Ouest, cette semaine vous oublierez la fatigue et la grisaille de l'Automne en jouant à "Cherchez, trouvez, gagnez". Votre machine à dosette Tassimo de la marque Bosch est à remporter ; un cadeau d'une valeur de 99€.

Que ce soit pour vous offrir un bon café, un expresso, un chocolat chaud ou bien d'autres boissons comme du thé ou même une tisane, vous pourrez varier les plaisirs. Au total plus de 100 boissons différentes sont réalisables.

Cette cafetière à dosette au design moderne va satisfaire toute la famille, avec une puissance de 1 300 watts et un programme détartrage et nettoyage automatique vous pourrez compter sur elle tous les jours. Un de ses points fort est sans doute sa prise en main rapide car elle n'impose pas de temps d'attente de préchauffage ; de plus un nettoyage vapeur se produit systématiquement entre chaque boisson. Notez aussi que cette Tassimo est dotée d'un réservoir d'eau de grande capacité (0,8 L), idéal pour les gourmands.

Libre à vous d'ajouter ou non un ou plusieurs ingrédients autour de votre tasse ou verre de grande capacité, les idées sont multiples.

Voici comment jouer pour espérer gagner votre machine. Il suffit d'envoyer TOM au 7 11 12 par sms (65 centimes + coût sms) ou d'appeler le 0 892 23 73 38 (40 centimes par appel) pendant les heures du jeu entre 9h et 13h.

Si votre sms est sélectionné vous passerez à l'antenne pour poser une question et proposer votre objet à propos de l'enquête. Les participants qui n'ont pas la bonne réponse repartiront tout de même avec le nouveau T-Shirt Tendance Ouest.

