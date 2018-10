Manche : 28 migrants sur 50 hébergés à Saint-Lô seront expulsés

Depuis dimanche 7 octobre 2018, 50 migrants, 23 adultes et 27 enfants sont hébergés provisoirement dans le gymnase Beaufils à Saint-Lô (Manche). Mardi 9 octobre 2018, le préfet de la Manche a fait examiner la situation de chacune d'elles.

Selon la Préfecture de la Manche, 22 personnes (12 adultes et 10 enfants), constituant sept familles, ont effectivement une demande d'asile en cours d'examen. Elles seront logées et prises en charge jusqu'à la prise de décision par l'OFPRA, qui devrait intervenir rapidement en raison d'une procédure accélérée d'examen, ces familles étant originaires d'Albanie, un " pays sûr " affirme la préfecture.

28 personnes seront expulsées

14 personnes (neuf adultes et cinq enfants), constituant trois familles, originaires de Russie, du Kazakhstan et du Kirghizistan sont demandeuses d'asile dans un autre pays de l'Union Européenne (République Tchèque – République de Slovaquie – République de Pologne) et relèvent donc du règlement Dublin. Elles seront réadmises dans ces pays, conformément au règlement européen.

Enfin, 14 personnes (six adultes et huit enfants), constituant trois familles, originaires d'Albanie, "pays sûr" sont en situation irrégulière car déboutées définitives du droit d'asile et sous Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Elles feront l'objet de procédures d'éloignement vers leur pays d'origine dans les tout prochains jours affirme la préfecture de la Manche.