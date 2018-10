Offrez-vous un bout de gazon de la finale France-Brésil 1998 vendu aux enchères

Vingt ans plus tard, et après un second sacre cette année, Vermot et Associés met en vente aux enchères un morceau de la ligne de but de cette finale historique, là où Zizou (Zinedine Zidane) marqua ses deux buts de la tête, à la première mi-temps.

Ce lot 732 - Coupe du Monde 1998 est composé d'un bloc de pelouse de la ligne de but nord du Stade de France, de 65 x 50 cm et pesant quelque 40 kilos. Le tout étant maintenu et protégé dans un bloc transparent.

Au bas de cette inclusion est fixée une plaque commémorative sur laquelle est inscrite "Stade de France - Finale France / Brésil du 12.07.1998 - Ligne de but Nord", et avec le logo du Stade de France.

Cette pièce est estimée entre 7.000 et 10.000 euros. Elle fait partie d'une vente aux enchères plus vaste dédiée aux compétitions sportives, Sporlympique 5, qui est organisée par Vermot et Associés, à La Salle, au 20 rue Drouot, dans le 9e arrondissement parisien, le 21 octobre prochain.

