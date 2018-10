Au Baron du rail à Caen, on peut s'offrir un Concorde… en maquette !

Spécialisé dans les maquettes et le modélisme ferroviaire, Baron du rail a ouvert ses portes dans le centre-ville de Caen (Calvados). Collectionneurs, passionnés et même débutants, peuvent désormais créer un réseau ferroviaire miniature ou construire le Concorde en maquette !

À la recherche de pièces de collection

"Certains modèles sont également adaptés aux enfants dès trois ans et évoluent vers des modèles plus complexes", explique Gaël Vialle, co-gérant de la boutique familiale. La boutique peut s'adresser aux spécialistes à la recherche de pièces de collection et de conseils d'expert mais également aux architectes, fleuristes et d'autres professions cherchant à créer des prototypes, scènes et décors. "Notre souhait est surtout d'apporter du conseil et du service après-vente. Nous proposons également un service de réparation et de dépôt-vente pour les pièces d'occasion ", ajoute Gaël.

Pratique. Baron du Rail, 69 Rue Saint Martin, 14000 Caen, ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures et de 14h30 à 18h30, 02 61 53 58 90