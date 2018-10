Le Havre : Sébastien Tasserie quitte Les Républicains

Via un communiqué, Sébastien Tasserie, adjoint au maire du Havre (Seine-Maritime) en charge du sport et conseiller départemental, a annoncé dimanche 7 octobre 2018 son départ du parti Les Républicains. Des élections internes sont prévues samedi 13 octobre 2018. Sébastien Tasserie a décidé de ne pas être candidat au poste de délégué de circonscription qu'il occupe depuis 2016. Il avait adhéré à l'UMP en 2004 pour soutenir l'action d'Antoine Rufenacht au Havre.

Sans parti

Aujourd'hui, il parle de cohérence. " Je suis de droite, mais de celle qui est ouverte et pragmatique, pas celle du repli et du rejet. " Sébastien Tasserie ne quitte pas Les Républicains pour un autre parti. Il veut prendre son temps avant de s'engager de nouveau dans un mouvement.

Sébastien Tasserie - .

Un Philippiste

Sébastien Tasserie quitte Les républicains car il ne se reconnaît plus dans ce parti. " Je ne peux pas soutenir l'opposition dogmatique au gouvernement d'Édouard Philippe que prend le parti des Républicains. Je suis Philippiste depuis 15 ans ". L'élu havrais s'en prend aux dirigeants et cadres du parti : " je souhaite aux Républicains de se ressaisir, notamment en élisant des femmes et des hommes rassembleurs aux élections internes. Nous avons des gens formidables dans ce parti et nous aurons besoin de leur qualité d'organisation, de discussion et leur sagesse pour faire l'unité dans les échéances électorales à venir ".