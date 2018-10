Le festival Normandie impressionniste se renouvelle pour l'édition 2020

En 2020, le festival fêtera ses dix ans et sa quatrième édition. Jeudi 4 octobre 2018, les organisateurs ont présenté, au musée des Beaux-arts de Rouen (Seine-Maritime), la prochaine édition de Normandie impressionniste marquée par un renouveau. Elle se tiendra du 3 avril au 6 septembre 2020 à Caen (Calvados), Rouen, Le Havre et Giverny (Eure).

La thématique abandonnée

L'idée de la thématique est abandonnée ; il s'agissait notamment du portrait en 2016 et de l'eau en 2013. "C'était un peu sclérosant [...] on était un peu retenu et finalement il y avait un peu une redite", justifie Philippe Piguet, le commissaire général de l'édition 2020 de Normandie impressionniste.

Mais une ligne directrice a quand même été retenue : la couleur au jour le jour. "On ouvre le festival", poursuit Philippe Piguet. Derrière cette ligne, il s'agit de "faire voir le monde dans les différents actes de la vie au quotidien". "Le festival se projette dans la modernité, c'était déjà le cas au temps des impressionnistes", affirme Catherine Morin-Desailly, conseillère régionale.

Le festival veut être aussi moins "éparpillé" : "Il y aura moins de manifestations que par le passé mais avec un meilleur maillage du territoire, plus d'intensité et de qualité", précise Philippe Piguet. Quatre grands lieux ont déjà été retenus : le musée des Beaux-arts de Rouen, celui de Caen, le MuMa au Havre et le musée des impressionnismes à Giverny.

Un week-end d'avant-première

Pour donner un avant-goût de ce festival, des animations seront organisées le week-end du samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018. "Il s'agit de faire signe au sein des quatre grands musées avec des rencontres, projections et visites", détaille Philippe Piguet.

Le programme du week-end. -

La réalisatrice Agnès Varda et l'académicien Erik Orsenna seront notamment présents au musée des impressionnismes à Giverny dimanche 14 octobre 2018 à partir de 16 heures. Le programme détaillé est accessible sur le site du festival Normandie impressionniste. "Nous n'excluons pas de faire signe aussi au cours de l'année 2019", ajoute Philippe Piguet.