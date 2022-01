Cherbourg. À Cherbourg, une boutique contre l'obsolescence programmée

D'aussi loin qu'il se souvienne, Damien Cottebrune a toujours bricolé. "Quand j'étais petit, je démontais tous les objets électroniques de la maison" raconte celui qui a fait de sa passion un métier. Après avoir été technicien de maintenance dans l'industrie, puis formateur dans l'insertion, le jeune homme a ouvert le 11 septembre 2018 la boutique Livermore, rue au Blé, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Un concept unique dans la région.

Ici, on vend, on répare, et on bricole. La boutique propose à la vente "des appareils électroménagers sans chichis", dont les pièces détachées sont disponibles pendant au moins dix ans après l'achat. On trouve également des accessoires de téléphone éco-conçus, garantis trois à dix ans. Enfin, Damien Cottebrune répare et entretient le matériel déposé par ses clients, grâce notamment à une imprimante 3D qui peut permettre de reproduire des pièces introuvables dans le commerce.

Décortiquer nos appareils

"L'idée n'est pas de moi, c'est celle de nos grands-parents qui faisaient exactement cela. Ils intéressaient aux appareils, les entretenaient, les réparaient, etc. Aujourd'hui c'est : 'si ma cafetière ne fonctionne plus, je vais en acheter une autre' !" explique Damien Cottebrune, qui propose aux clients de découvrir l'intérieur de leurs machines.

Car le concept de Livermore ne s'arrête pas là : ce sont aussi des outils et plan de travail que chacun peut louer pour bricoler, avec conseils du maître des lieux en prime… Livermore propose aussi des ateliers bricolage trois samedis par mois destinés aux adultes, enfants et adolescents.