Cirque. Famille choisie à Elbeuf : entre tradition et modernité !

Créé en avril 2018 au Pôle cirque de Marchin en Belgique, Famille choisie est un spectacle qui a déjà rencontré un franc succès au cours de sa tournée qui l'a mené jusqu'en Italie. Inédit en France, le spectacle conçu par la Cie Carré curieux est présenté en exclusivité au Cirque-Théâtre d'Elbeuf (Seine-Maritime).

Une famille choisie

Famille choisie c'est le nom du dernier spectacle de la compagnie Carré curieux mais c'est aussi une référence au lien particulier qui unit ses quatre fondateurs Kenzo Tokuoka, Luca Aeschlimann, Gert De Cooman et Vladimir Couprie. C'est à l'Esac de Bruxelles (École supérieure des arts du cirque) que ces quatre Circassiens font connaissance. "Nous avons été colocataires puis nous avons même partagé une caravane pendant nos études, raconte Vladimir. Dès le début nous avons naturellement travaillé à quatre, enrichissant nos créations par les pratiques et les compétences de chacun".

En juin 2007, les quatre jeunes diplômés fondent alors la Compagnie Carré curieux et expriment ensemble leur créativité : "Il s'agit toujours d'une coécriture basée sur le principe du 'oui ! et ?' : c'est-à-dire que chacun soumet une idée, et tous viennent enrichir cette proposition en l'étoffant." Le nouveau spectacle de la compagnie mixe ainsi de nombreuses disciplines telles que la marche de la mort (marche simulée, l'artiste étant suspendu tête en bas), le diabolo toupie, un numéro de cerf-volant, corde lisse, bulles de savons, monocycle etc. "Pour ce spectacle et pour la première fois, même si la forme choisie est moderne, nous renouons avec la tradition circassienne en partant en tournée accompagnée par toute notre famille, femmes et enfants." C'est une expérience totale qui dépasse le seul cadre de la représentation. "Le cirque a toujours été une histoire de famille, voilà pourquoi ce sujet nous était cher."

Petite leçon d'humanité

"Dans nos créations, nous voulons attiser la curiosité du spectateur. Ce sont des spectacles qui s'adressent à tous : enfants comme adultes. Quand nous composons nos spectacles nous aimons nous souvenir de la phrase de Picasso 'lorsque je travaille, je suis sérieux comme un enfant qui joue'." Leurs spectacles restituent de fait au spectateur leur part d'ingéniosité, d'innocence et de fantasme. "Nos créations ont pour point commun de parler d'humain. Ils dénoncent nos travers et nos faiblesses et nous incitent aussi à accepter la différence de l'autre".

Pour assister à cette représentation ce n'est pas dans un chapiteau que le public pénètre mais dans un espace domestique stylisé : "Ce carré curieux c'est celui de la maison dessiné par un enfant". Pour promouvoir le "vivre ensemble", il fallait bien entendu que les interprètes se rapprochent davantage du public. "Nous favorisons ainsi une ambiance intimiste. La jauge est réduite, la salle est partiellement éclairée : nous apprécions de pouvoir regarder nos spectateurs pendant la performance. Conserver un lien de proximité avec eux favorise l'échange." La forme évoque davantage le spectacle de rue que le spectacle traditionnel en salle. Et pour mieux servir ce message de tolérance, le spectacle quasiment muet tire aussi parti de l'humour : "Ce sont surtout des situations burlesques et c'est le corps lui-même qui est le véritable vecteur de cet humour", précise Vladimir.

Pratique. Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018 au Cirque-Théâtre d'Elbeuf. 13 à 17€. cirquetheatreelbeuf.com