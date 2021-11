Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du Samedi 8 septembre

Bélier

Devant ceux qui s'affichent comme étant vos ennemis, vous n'avez pas besoin d'amis. Une fois de plus vous constaterez que le pire adversaire vient de l'intérieur.

Taureau

Vous en aurez soupé des redresseurs de torts certifiés, habitués à dénoncer en omettant de balayer devant leur porte. Rien de neuf sous le soleil.

Gémeaux

Il pourrait vous être infligé une amende à l'arrière-gout de cyanure. Vous serez surpris du montant de la sentence. Le mieux serait de rester immobile.

Cancer

Devant l'adversité arrêtez de monter trop vite sur vos grands chevaux pour vous défendre. Ça paraît louche. Vous aussi vous êtes l'objet d'une tempête dans un verre d'eau.

Lion

Si vous êtes le maître de cérémonie d'une fiesta, vous aurez à cœur de bien faire les choses et avec le sourire. Vous serez tendre, agréable, ironique… quel cocktail.

Vierge

Vous serez amené finalement à dire un grand merci à quelqu'un qui vous a permis de vous éclairer dans une histoire un peu compliquée.

Balance

Vous pourrez déjà sonder quelques résultats de votre travail engagé depuis juin. Attendez-vous à des répercussions majeures plutôt positives.

Scorpion

Un gros pépin de communication ; vous aurez du mal à vous faire comprendre. Pliez l'échine quelques heures. Inutile de vous justifier dans un dialogue de sourd.

Sagittaire

On vous dit arrogant et alors ! le tout est de ne pas laisser indifférent. Vous êtes sûr de vos arguments. En fait ça vous grise d'être en proie aux regards suffisants.

Capricorne

Vous êtes sûr de votre coup. C'est le grand jour. Inutile de tourner autour du pot. Tout marche sur des roulettes. Le soleil brille de tous ses feux.

Verseau

Journée assez neutre ; rien de bien folichon. Vous devriez prendre le taureau par les cornes, vous activer mais non rien à faire, tout reste en plan.

Poissons

On vous accepte tel que vous êtes. Vous avez les qualités de vos défauts. Plus on vieillit, plus on devient soi-même.