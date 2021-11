Caen. Le département du Calvados veut attirer les jeunes actifs parisiens

L'opération séduction est lancée. Du mardi 11 au vendredi 14 septembre 2018, sur le parvis de la Défense à Paris, Caen la mer et le département du Calvados s'allient pour attirer durablement les jeunes actifs parisiens sur le territoire normand. L'opération, nommée "Caen-Calvados, votre nouveau pari", prévoit différents espaces pour faire découvrir les paysages, les spécialités culinaires du département et surtout son cadre de vie.

S'installer pour la vie

La cible ? "Les 25-45 ans, explique Paul Chandelier, le président de Calvados Attractivité. On veut leur montrer que le Calvados n'est pas qu'un lieu de vacances mais aussi un lieu où on peut travailler, monter une start-up et où on ne perdra rien en terme culturel, sportif, de vie de famille". Une clientèle que l'agglomération ne veut pas attirer que pour quinze jours mais bien pour la vie.

"Il faut que les parisiens fassent le pari du Calvados. On a des entreprises et des groupes de recherche de grandes valeurs comme le GANIL, le CHU ou l'université qui est excellente. Nous avons des pépites", ajoute Franck Guéguéniat, chargé du marketing territorial à Caen la mer.

Au programme :

Au programme sur le parvis de cette fourmilière, un espace de réalité virtuelle pour s'immerger dans des ambiances de bord de mer ou de campagne ou encore un espace de jeu animé par Cahem, le tout nouveau centre de réalité virtuelle situé à Mondeville.