Barack Obama fait le buzz en chantant "Sweet Home Chicago"

Alors que le chanteur des Rolling Stones ainsi que les guitaristes B.B. King et Buddy Guy l'invitaient à les rejoindre sur scène pour chanter le refrain de la chanson Sweet Home Chicago, du bluesman Robert Johnsonn, "pas ce soir !" a protesté M. Obama et "Vous pouvez le faire", s'est écrié l'un des musiciens.



Barack Obama a fini par céder et s'est emparé du micro qu'on lui tendait pour chanter en chœur "Come on, baby don't you want to go... Sweet home, Chicago" titre notamment entendu dans l'excellent film "Les Blues Brothers".