Caen. [REPLAY] : Revivez le premier Club Foot de la saison !

Caen et Le Havre inquiètent-ils chez les pros ? Pourquoi QRM démarre lentement en National 1, le National 3 connaît-il déjà son quarté de tête ?

Toutes ces questions ont été abordées dans le premier numéro de Club Foot, l'émission exclusivement réservée au ballon rond en Normandie, chaque lundi de 19 heures à 20 heures.

A retrouver également, les chroniques "Vu du Web", "Tops et Flops" ou encore "Les Pronos de la semaine" mais aussi "Allô coach" qui a fait halte cette semaine à Gouville sur mer, dans la Manche.

Autour de Sylvain Letouzé pour cette première, "Le Coach" Johan Gallon mais aussi Mathieu Billeaud (Foot Normand), Julien Hervieu "l'homme du Web" (Tendance Ouest), Pierre-Charles Binet "Le hipster des pronos" et Cyril Capron (consultant) accompagnés de Antoine (22 ans, Fleury/Orne) et Oumar (25 ans, Le Havre), deux supporters qui ont composé le 02 33 05 41 41 et qui ont partagés leurs analyses et posé leurs questions à l'antenne.

Le replay du Club Foot #1 du lundi 27 août 2018 Impossible de lire le son.

Retrouvez Le Club Foot, chaque lundi de 19 heures à 20 heures en direct sur Tendance Ouest, et posez vos questions au 02 33 05 41 41 ou sur le hastag #ClubFoot sur twitter !