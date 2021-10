Strasbourg: sept blessés légers par arme à feu dans une rixe

"Il y a eu une rixe entre deux familles, une vieille rivalité qui a dégénéré à l'occasion d'une soirée arrosée", a précisé à l'AFP la préfecture du Bas-Rhin.

Vers 20H00, sept personnes ont été légèrement blessées par des tirs d'armes à feu, dont la nature n'a pas été précisée. Six ont été conduites à l'hôpital, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, et une septième personne a été soignée sur place.

La police, le Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le Service mobile d'urgence et de réanimation se sont rendus sur place.

Selon une source proche de l'enquête, les coups de feu ont été échangés sur la voie publique.

Six personnes ont été interpellées, selon cette même source.

