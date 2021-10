Rouen. Jouer, danser ou chanter avec le Safran collectif à Rouen

L'association "Le Safran Collectif", fondée il y a près de 20 ans regroupe une vingtaine d'artistes et techniciens du spectacle issus de formations différentes : clown, chant, musique ou danse… Dès la rentrée 2018 et ce tout au long de l'année, ateliers et stages sont dispensés au sein de leurs locaux, au 11 rue des Hallettes à Rouen (Seine-Maritime).

Des ateliers…

Une fois par semaine, durant toute l'année, vous pouvez participer aux ateliers du collectif. Théâtre ou chant pour les adultes, comédie musicale pour les enfants et ados. Le comédien Thierry Lachkar, formé au conservatoire de Grenoble supervise durant trois heures un cours de théâtre destiné aux adultes. Au programme, des textes contemporains ou classiques.

Sidonie Dève propose deux ateliers comédie musicale, qui s'adressent respectivement aux 7/10 ans et aux pré-ados/ados. Tous les mercredis, un travail de chant et de chorégraphie est pratiqué sur des tubes tels que Mary Poppins, My fair Lady ou Grease.

Avec Le Safran Collectif, c'est aussi l'occasion de tester une nouvelle discipline : la méthode Feldenkrais. Il s'agit d'une prise de conscience par le mouvement afin de dénouer petit à petit les tensions et les nœuds musculaires.

... et des stages

Ponctuellement, des stages d'un week-end ou d'une semaine sont également à l'agenda du collectif. L'objectif est d'explorer et d'approfondir un thème. Ces stages permettent aussi de découvrir des disciplines moins pratiquées par le public, telles que les marionnettes, le clown ou le mime.

Plus d'infos au 02 35 15 02 10 www.lesafrancollectif.com contact@lesafrancollectif.com

