Football (Mercato) : Ronny Rodelin s'en va, trois arrivées en vue à Caen 

Après trois saisons passées en Normandie (108 matches / 24 buts), Ronny Rodelin a donc choisi de gagner la Bretagne et Guingamp (Ligue 1).

A un an de la fin de son contrat au SM Caen et selon nos informations, Ronny Rodelin ne souhaitait pas prolonger son bail. Devant cette situation, les dirigeants ont décidé d'ouvrir la porte à des négociations pour éviter un cas similaire à celui de Damien Da Silva, parti libre en juin dernier.

Défenseur central imminent et deux autres éléments étudiés

Ce transfert de l'offensif caennais devrait rapporter entre 2,5 et 3 M€ au Stade Malherbe, soit une somme qui va permettre aux dirigeants calvadosiens d'investir sur la venue de deux nouveaux joueurs, un milieu de terrain et un attaquant, tous les deux désirés par Fabien Mercadal mais inenvisageables jusqu'à maintenant, à cause du manque de liquidités. Un achat et un prêt avec une potentielle option d'achat, sont étudiés.

En ce qui concerne la venue du défenseur central -déjà budgétée dans les 11M€ d'enveloppe maximale de l'été- l'officialisation pourrait intervenir très rapidement, peut-être même dès ce mercredi 15 août 2018.