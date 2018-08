Mise à l'eau de Café Joyeux : le bateau normand de la route du rhum

Un monocoque noir et jaune a été mis en mer mercredi 8 août 2018 à Caen (Calvados). C'est Café Joyeux, un bateau normand qui participera à la Route du Rhum en octobre 2018.

Un bateau volant

Le bateau a été mis à l'eau en plusieurs étapes. La coque de 7.5 tonnes a été portée par une grue. Ensuite c'est le mât qui a été monté sur le monocoque à l'aide de la grue et d'un chariot élévateur.

Le monocoque se fait transporter par la grue pour la mise à l'eau. - CS

[vidéo1]

Un bateau normand

Son nom d'identité est Boogaloo mais il est plus connu sous son nom de course, Café Joyeux. Construit par l'entreprise JMV à Cherbourg (Manche) en 2007, c'est à Caen que ce monocoque de 52 pieds a été assemblé chez V1D2. Le bateau est membre du Yacht Club de Dinard et représentera la ville de Dinard.

C'est Sidney Gavignet qui sera aux commandes. Il participera à sa troisième Route du Rhum en octobre 2018, de Saint-Malo (Bretagne) à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). L'occasion de représenter les couleurs de Café Joyeux mais aussi de développer un nouveau projet. Sidney Gavignet souhaite "utiliser mes 25 ans d'expérience pour transmettre ce que j'ai appris sur le vivre-ensemble. À mon retour, je ferai des formations pour les entreprises, un travail avec des managers et dirigeants. L'idée serait de faire des séminaires off-shore sur le bateau avec six personnes pendant un jour et une nuit."

Café Joyeux, un projet

Café Joyeux est la première chaîne de coffee-shops qui emploie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Sidney Gavignet témoigne de son histoire.

Une entreprise caennaise V1D2

Le bateau est arrivé en juillet 2018 à Caen. V1D2 ont travaillé en collaboration avec l'équipe de Sidney Gavignet, Maxime et Gilles. Une équipe de quatre personnes a retiré l'ancienne peinture pour en remettre une nouvelle, a effectué des réparations, l'entretien, des révisions du moteur, le contrôle hydraulique, etc. Environ 150 heures de travail ont été nécessaires.

L'équipe de V1D2 et de Café Joyeux travaillent en collaboration sur le bateau. - CS

Ce type de chantier représente la majeure partie de l'activité de l'entreprise, ce sont entre dix et 15 bateaux qu'ils reçoivent par an. "Mais ça peut aller jusqu'à 20 lorsque c'est une année mouvementée, avec la Normandy Channel Race par exemple". 60 % de l'activité consiste au démâtage, sortie d'eau et carénage. Les 40 % restants sont des modifications, de cloison par exemple, beaucoup de réparations après des accidents, des préparations de bateaux pour des particuliers et des révisions d'unités jusqu'à 27m. "On a des clients réguliers qui permettent de garder un chiffre d'affaires constant mais on a toujours des clients imprévus. Le cigare rouge par exemple, c'est un gros chantier supplémentaire.". Et pour la suite, quel est le prochain chantier ? "Plusieurs class40 participant à la Route du Rhum devraient bientôt arriver.".