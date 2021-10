Le-Havre. Handball (D2 féminine) : C'est la reprise au HAC, obnubilé par la montée en D1

L'heure de la reprise a sonné pour les joueuses du Havre AC. Un peu plus de deux mois après avoir refermé l'exercice 2017-2018 sur une défaite à Bourg-de-Péage, synonyme de relégation en D2, les Ciel et Marine se sont retrouvées au gymnase de la gare, lundi 30 juillet 2018, pour une première séance collective.

"Beaucoup d'honneur" pour Roch Bedos

Après une seule saison passée en LHF, l'élite du handball féminin, le HAC repart en quelque sorte à zéro, avec une équipe dirigeante renouvelée (Guillaume Milert et Oumou Niang-Fouquet ont succédé à Benoît Guillous à la présidence du club), mais avec toujours le même entraîneur. Roch Bedos avait, en effet, prolongé de deux ans son contrat bien avant la fin du dernier championnat. "C'est beaucoup d'honneur pour moi de pouvoir continuer à travailler au HAC, dit-il. Le plus important, c'est de prouver que nous avions notre place en LHF la saison dernière et de tout mettre en œuvre pour la reconquérir."

Les Havraises attaqueront le championnat le samedi 8 septembre 2018 face à Noisy-le-Grand aux Docks Océane, avant d'aller défier leurs voisines du HB Octeville le week-end suivant.

Les transferts

Arrivées : Svangaard (Odense, demi-centre), Batiste (Thüringer, arrière droite), Perrault (Dijon, ailière droite), Pavillard (La Rochelle, gardienne), Gagez (Colombelle, arrière).

Départs : Mavoungou (Octeville), Aubertot (Octeville), Dias (Saint-Amand-les-Eaux), Dias Minto (Saint-Amand-les-Eaux), Schop (fin de carrière), Rajnohova (Besançon).