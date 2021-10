Enfin ! Attendus mercredi, les premiers bateaux de la Drheam Cup, course à la voile entre La Trinité et Cherbourg (Manche), commencent à arriver jeudi 26 juillet 2018 dans le port du Cotentin.

Une course sans vent

C'est le Multi2000 Acapella Océan, skippé par Charlie Capelle, qui a franchi le premier la ligne d'arrivée, à 16h50. Il remporte donc la course sur le parcours Drheam Cup 400. Il a été applaudi par quelques habitants et accueilli par le maire Benoît Arrivé. Le skipper a loué son équipage, et n'était pas fâché d'atteindre sa destination après quatre jours de course où le vent a brillé par son absence :

Cherbourg. Voile : le premier bateau de la Drheam Cup est arrivé à Cherbourg

Cette victoire pour le skipper est de bon augure pour la Route du Rhum.

Un IRC est attendu dans la soirée à Cherbourg, les Multi50 devraient arriver au petit matin vendredi 27 juillet 2018 suivis des Imoca.