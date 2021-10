Caen. Football : le Stade Malherbe Caen enregistre une nouvelle recrue

Comme un certain Damien Da Silva il y a quelques années, le Stade Malherbe Caen (Calvados) jette son dévolu pour un défenseur qui a pas mal expérimenté les échelons inférieurs et qui découvre la ligue 1 au milieu de la vingtaine d'années. Jonathan Gradit portera désormais la tunique rouge et bleu après avoir été formé aux Girondins de Bordeaux et avoir passé cinq saisons à Tours (Indre-et-Loire). Il aura joué 132 matchs de ligue 2 avec le club tourangeau et aura été déjà entraîné par un certain Fabien Mercadal, actuel entraîneur du Stade Malherbe Caen.

L'ancien capitaine du Tours FC

Il était le capitaine du Tours FC, qui n'est pas parvenu à se maintenir en ligue 2 la saison dernière. Le défenseur cherche désormais à s'imposer en ligue 1, avec le Stade Malherbe Caen. C'est la sixième recrue du mercato Caennais (si l'on compte Enzo Crivelli).

