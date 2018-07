Quarts de finale à La Fonderie : la Coupe du monde en images

La France s'est imposée face à l'Uruguay en quarts de finale, vendredi 6 juillet 2018. Le match était diffusé sur plusieurs écrans géants dans Caen (Calvados) et son agglomération. À la Fonderie, salle communale d'Hérouville-Saint-Clair, 450 personnes sont venues partager un moment de convivialité autour du match.

Un événement sportif pour réunir

La commune d'Hérouville-Saint-Clair soutient les événements sportifs et propose régulièrement aux citoyens de regarder un match dans la salle communale de La Fonderie. Vendredi soir, la salle était pleine et la sécurité refusait les nouvelles entrées.

Malgré la déception que le match soit diffusé en intérieur et la chaleur dans la pièce, les supporters étaient plutôt contents, "l'ambiance était géniale, c'était un beau match !", "C'était super de se retrouver tous dans une salle, il y avait un vrai esprit d'équipe. Un esprit qu'on ne retrouve que pendant la Coupe du monde au final", témoignent Laure et Astride à la fin du match. Rappelons-le, la France a gagné 2-0 contre l'Uruguay ce soir-là. Des supporters venus de toute l'agglomération, et parfois même de plus loin, comme un Marseillais qui réalise un tour de France et s'arrête les soirs de match devant une diffusion sur grand écran. D'autres écrans géants étaient mis à disposition dans l'agglomération caennaise, comme au Café des Images, à quelques pas de La Fonderie. Christophe Lemarié, chef du service des sports explique l'organisation d'un tel rassemblement.

Jean-Paul Lathière, maire adjoint en charge des sports et de la jeunesse témoigne de son engouement pour ces moments de rencontre.