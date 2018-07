Une décoratrice Normande promeut son métier

Décoratrice d'intérieur depuis trois ans, Sylvia Doutey propose des visites conseils pour aider ses clients dans leurs projets. Des sols aux murs en passant par le mobilier et les luminaires, Sylvia conseille ses clients "de A à Z", précise-t-elle.

Promouvoir le métier de décorateur

"Décoratrice d'intérieur est une reconversion professionnelle, je me suis lancée et j'en suis très heureuse !", explique-t-elle. Cette décoratrice débordante d'idées et d'énergie s'est non seulement alliée au studio de design graphique "Yvonne et Colette" mais vient également d'être élue déléguée régionale de l'UFDI (Union Francophone des Décorateurs d'Intérieur). Ce réseau, qui vise à promouvoir le métier de décorateur d'intérieur, est "une véritable communauté où l'entraide est une valeur centrale", annonce Sylvia.

"On y rencontre des gens formidables et on y apprend beaucoup", ajoute-t-elle. "Nous profitons de nos réunions pour visiter des showrooms et partager nos coups de cœur", explique Sylvia. La déléguée fraîchement élue prend son rôle à cœur et invite les décoratrices de la région à rejoindre le mouvement.

Pratique. www.home-tendance.fr. 06 09 63 25 15