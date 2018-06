Un été au Havre 2018 débute ce week-end

La soirée d'ouverture samedi 23 juin 2018 de l'événement Un été au Havre (Seine-Maritime). Ça commence par une installation de feu, par la compagnie Carabosse sur la plage de la cité Océane. Un spectacle pour le moins surprenant avec des boules de feu, des torches, des bougies et plus de cent guitaristes. Le public va pouvoir déambuler au milieu des artistes.

Écoutez Jean Blaise, le directeur artistique d'Un été au Havre :

#UEAH2018 Tout feu tout flamme...

Ne manquez pas la fabuleuse installation pyrotechnique de la compagnie Carabosse et le concert de Rhys Chatham sur la plage du Havre ce samedi 23 juin pour la soirée d'ouverture d' @UnEteauHavre !

>Un point d'accueil pour Un été au Havre

Pour accueillir au mieux les visiteurs et les touristes, un point accueil Un été au Havre est ouvert depuis vendredi 22 juin 2018. Les locaux sont situés place Auguste-Perret près de la Maison du patrimoine. Des agents de l'office de tourisme pourront donner des informations sur les promenades autour des œuvres monumentales et sur l'ensemble des animations prévues cet été au Havre. L'aménagement intérieur a été conçu et pensé par un artiste havrais, Kevin Canot. Écoutez-le :

Point accueil Un été au Havre – place Auguste Perret au Havre – ouvert du 22 juin au 23 septembre 2018 de 10h à 19h.