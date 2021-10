Du travail illégal dans la corbeille de la mariée !

10 employés et 4 mannequins du salon du mariage de S-Lô de ce week-end, n’étaient pas déclarés ! Les inspecteurs de l’Urssaff, avaient mené des opérations de contrôles dans le cadre de la lutte contre le

travail illégal ! Les six employeurs présents lors du salon occupaient 16 salariés dont 10 d’entre eux n’étaient pas déclarés. Parmi les mannequins effectuant les défilés, 4 n’étaient pas déclarés et n’avaient aucun statut ! 3 procès verbaux de travail illégal seront transmis au Parquet. Ces employeurs encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement assortie de 45 000 € d’amende et d’un redressement forfaitaire : 6 mois de SMIC, et l’ annulation des allégements de charges.