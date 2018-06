Près de Rouen, il est condamné pour voler du bois de chauffe

À Fresquiennes le 22 juillet 2017, le gérant d'un bois voit une voiture stationner et se garer à l'orée du bois à une heure avancée de la nuit. Il sait que le bois coupé et taillé en bûches pour le chauffage domestique a déjà attisé la convoitise de voleurs, il y a quelques mois. Méfiant, il appelle la police qui arrive alors que deux individus sont en train de charger des stères de bois dans leur véhicule. Les deux voleurs sont interpellés et amenés au commissariat pour être entendus. Le prévenu reconnaît les faits et explique qu'un ami l'a sollicité pour voler le bois à fins de revente.

"Rien n'interdisait de rentrer dans la forêt", dit-il à la barre. Il admet qu'il a déjà sévi à cet endroit plusieurs fois avant la date des faits. Une fois chargé, le bois était entreposé dans un hangar en attendant la revente.

Dans l'errance

Son complice, absent à l'audience, a un casier judiciaire bien fourni pour outrages et menaces. Celui du prévenu est vierge. Docile, il reconnaît ses torts et ne semble pas prendre conscience de la gravité du délit. Pour la partie civile, "les vols ont duré plusieurs mois". Le ministère public constate que "les vols en réunion sont avérés". La défense du prévenu tempère ses actes en affirmant qu'"il vit dans l'errance et la difficulté". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 70 heures de travail d'intérêt général.

A LIRE AUSSI.

Arrêté après 34 vols à la roulotte au Havre, il récidive dix jours plus tard

A Paris, les enfants des rues de la Goutte d'or refusent toute prise en charge

Kim Kardashian: un solitaire, de l'or fondu et des éclats de diamant dans la nature

Un clan de pickpockets roumains qui détroussaient des touristes devant la justice

Calvados : retour en prison pour le voleur et l'escroc à répétition