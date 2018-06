Pataugas, nouvelle boutique de chaussures à Caen

La marque Pataugas, distribuée dans quelques enseignes de chaussures, a inauguré sa propre boutique entièrement dédiée à la marque fondée en 1950. C'est dans le centre-ville de Caen (Calvados), à la place de la boutique Rodier, que Pataugas a choisi de s'installer.

Pour toutes les générations

Depuis début juin 2018, les Caennais en quête de chaussures confortables trouvent leur bonheur chez Pataugas grâce à l'expertise et l'accueil souriant de Gabrielle Guillaume et Charlène Lecoq. Avec des modèles pour hommes, femmes et enfants, Pataugas s'adresse à toutes les générations. "Pataugas, c'est LA marque des randonneurs de ville", précise Gabrielle.

La nouvelle boutique réussit un mélange audacieux entre le confort et les tendances actuelles, déclinant les modèles en différentes couleurs. Si la collection été s'oriente vers des baskets en toile, la collection hiver proposera des bottes en cuir aux couleurs plus automnales.

Pratique. 28 Rue Saint Jean 14 000 Caen. 02 31 15 65 63. Ouvert le lundi et mardi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30. Du mercredi au samedi de 9h30 à 19h30.