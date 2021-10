Belle affiche 2012 pour le Festival de Nîmes

Seront au rendez-vous pour cette année 2012...Björk, Blink 182, Justice, David Guetta, Elton John and his Band, et bien d'autres encore à venir...L'equipe organisatrice va encore une fois faire très fort pour 2012.



En 2011, les spectateurs avaient pu applaudir Portishead, Santana, Keziah Jones, Asa, les Chemical Brothers, Metronomy, Ben Harper, Robert Plant, Sting, Archive, Supertramp, The Offspring et Shaka Ponk.