Handball (Proligue) : la JS Cherbourg muscle son effectif

La JS Cherbourg Manche Handball, qui évolue en Proligue, vient d'annoncer l'arrivée du pivot Nicolas Bordier et des gardiens Gabor Busa et Sven Horvat pour compléter son effectif pour la saison 2018-2019.

Trois recrues deux jours : cette semaine est celle de l'annonce pour la JS Cherbourg Manche Handball et son nouveau coach Nicolas Tricon, qui étoffent l'effectif pour la prochaine saison 2018-2019 en Proligue.

Un pivot de Saran

C'est d'abord un pivot qu'a présenté le club, lundi 28 mai 2018. Nicolas Bordier, 28 ans, arrive de Saran (Loiret), relégué en Proligue après deux saisons au plus haut niveau français. Avec ce club, où il est resté sept saisons, il a connu la montée de la Nationale 1 à la Proligue, puis en Starligue une saison plus tard. Il s'engage pour deux saisons, et prend donc la suite de Bastien Khermouche, parti à Pontault-Combault.

Deux gardiens étrangers

Mardi 29 mai 2018, la JS Cherbourg a annoncé le recrutement de deux gardiens, qui remplacent le tandem Leonardo Vial/Jordy Jacoby.

Le Hongrois Gabor Busa, âgé de 30 ans, arrive de Suisse où il fait partie du top trois des meilleurs gardiens. Il a notamment disputé la Ligue des Champions, lorsqu'il évoluait en Autriche au club de Bregenz.

Son binôme sera le Croate Sven Horvat, âgé de 27 ans, qui arrive de Sarrebourg, pensionnaire de Nationale 1. En France, il a aussi évolué en N1 à Montélimar.

