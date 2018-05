Une raclette dans le métro parisien, c'est possible.

Ils font le buzz sur internet depuis quelques jours, quatre amis ont décidé de déguster une raclette sur la ligne 5 du métro parisien.

Qui a dit qu'il fallait forcément être à la montagne pour déguster une raclette ? Une ligne de métro suffit largement. Thomas et ses amis le prouvent. Ils font le buzz avec leur vidéo récemment publiée. Déjà 125 000 vues sur internet et cela n'a pas seulement amusé les internautes. Les usagers de la RATP ont eu la surprise de voir quatre hommes habillés en smoking, nœuds pap avec leurs fromages fondus, vin et pomme de terre. Le conducteur du métro est venu lui aussi pour immortaliser le moment plutôt amusant.

Thomas, l'homme à l'initiative de ce repas improvisé n'est pas à son coup d'essai dans le métro parisien. La preuve, en 2013, il publiait la vidéo "Réveil dans le métro".

Alors si le restaurant que vous convoitez n'a pas de place pour vous la prochaine fois, essayez le métro.