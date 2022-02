Rouen. Hockey à Rouen : six jeunes reconduits et le programme de la Champions Hockey League dévoilé

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) connaissent enfin le calendrier de la Champions Hockey League (CHL) et annoncent la reconduction de six jeunes joueurs qui avaient intégré le groupe pro la saison dernière.

Pour pouvoir rivaliser dans cette compétition européenne, le staff des Jaunes et Noirs a annoncé les reconductions des attaquants Julien Msumbu, Joran Reynaud, du défenseur Enzo Cantagallo et des gardiens Quentin Papillon, Gaetan Richard et Valentin Duquenne.

Du côté du calendrier de la CHL, les joueurs de Fabrice Lhenry commenceront leur premier match le vendredi 31 août 2018 par le club finlandais d'Oulu avant de se rendre deux jours plus tard en République Tchèque face au Hradec Králové. Le premier match sur l'Ile Lacroix aura lieu le vendredi 7 septembre 2018 face à Oulu.

Programme complet:

Vendredi 31 août 2018 : Oulu - Rouen

Dimanche 2 septembre 2018 : Hradec Králové - Rouen

Vendredi 7 septembre 2018 : Rouen - Oulu

Dimanche 9 septembre 2018 : Rouen - Hradec Králové

Mercredi 10 octobre 2018 : Rouen - Nuremberg

Mardi 16 octobre 2018 : Nuremberg - Rouen

