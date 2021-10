Le mayennais Lactalis de retour sur les rayons de Leclerc !

Président revient chez Leclerc ! Depuis le mois de février dernier, Les marques du géant

mayennais, Lactalis n’étaient plus présentes dans les rayons du distributeur breton, qui refusait une hausse des prix liée à la hausse des matières première. En ce début d’année, les deux groupes auraient trouvé un terrain d'entente ! Le laitier lavallois, ne pouvant s’offrir le luxe de ne plus être présent plus longtemps dans les rayons, le manque à gagner aurait déjà représenté entre 100 et 200 millions d’euros, selon le magazine professionnel LSA ! … Et pour la première enseigne française de distribution, il devenait risquer de prolonger l’absence dans ses rayons des marques du premier fromager mondial …