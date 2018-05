Lundi 14 mai: une journée quasiment sans trains en Normandie

Les syndicats de cheminots annoncent une journée "sans cheminots" ce lundi 14 mai. En Normandie, plusieurs lignes voient leur trafic réduit à 0.

La journée de ce lundi 14 mai verra une mobilisation très importante des cheminots. Une journée proche de celle du 22 mars. En Normandie, le trafic sera nul sur plusieurs lignes.

La CFDT Cheminots de Normandie indique que "La Normandie est très proche de son objectif : 0 Train! Reste à savoir si ce PTA ne sera pas une nouvelle fois revu à la baisse. La CFDT Cheminots de Normandie se félicite déjà de cet objectif quasiment atteint."

De son côté, Mathias Vihcherat directeur adjoint du groupe SNCF confirme au micro de LCI que:

lundi sera une journée particulière puisqu'il y aura une forme de sursaut de mobilisation.

Il indique qu'au delà du droit de grève, la mobilisation doit être cernée et les blocages de gare ne peuvent être tolérés: "nous ferons preuve de la plus grande sévérité en cas d'exaction constatée". Le directeur adjoint va jusqu'à solliciter les usagers pour qu'ils proposent des solutions, via le compte twitter de la SNCF.

Le détail du trafic en Normandie

-Paris-Caen-Cherbourg 0 a/r

-Paris-Caen 4 a/r

-Paris-Rouen-Le Havre 3 a et 2 r

-Paris-Rouen 6 a/r

-Paris-Granville 0 a/r

-Paris-Argentan 1 a/r

-Paris-Deauville 0 a/r

-Caen-Rennes 0 a/r

-Caen-Le Mans-Tours 0 a/r

-Rouen-Amiens-Lilles 0 a/r

-Rouen-Dieppe 1 a/r

-Le Havre-Fecamp 0 a/r

-Caen-St lô-Coutances 0 a/r/

A LIRE AUSSI.

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement

Des cheminots aux enseignants, une fin de semaine marquée par grèves et manifestations

Réforme de la SNCF: deux semaines pour convaincre sur fond de menace de grève

Grève à la SNCF ? Réponse des syndicats jeudi soir

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement