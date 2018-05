Enduro : 300 motos à la Croisière Normande

La Croisière Normande, enduro de promotion de la moto tout-terrain, rassemble 300 motos du jeudi 10 au samedi 12 mai 2018 au départ de Vimoutiers (Orne) avec des parcours à travers l'Eure, le Calvados et l'Orne. Arrivée au mont de Cerisy, près de Flers.

La " Croisière Normande " regroupe 300 motos du jeudi 10 mai au samedi 12 mai 201. Cet enduro ne mobilise pas moins de cinq moto clubs normands : ceux de Thiberville et Brionne dans l'Eure, Gacé et Flers dans l'Orne, et Pierrefitte-en-Cinglais dans le Calvados.

La Croisière s'amuse

Au départ de Vimoutiers dans le Pays d'Auge, ce sont d'abord jeudi 10 mai 2018 les contrôles techniques et administratifs. Puis il s'agit de deux jours de randonnée jusqu'à samedi soir, entrecoupés d'épreuves spéciales chronométrées :

• Vendredi 11 mai 2018 avec une boucle de 170km par Brionne et Thiberville, avant de revenir à Vimoutiers, avec une " spéciale supermotards " disputée dans la zone industrielle.

• Samedi 12 mai 2018 : parcours par Gacé, Trun, Falaise, Pierrefitte en Cinglais, avec arrivée finale sur le mont de Cerisy, près de Flers.



Patrick Postel, responsable de l'organisation :