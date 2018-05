Le rappeur Orelsan s'exporte même au Japon

En tournée dans toute la France, mais aussi à l'étranger, le rappeur caennais, originaire de l'Orne, affiche même une date… au Japon !

Orelsan est décidément l'artiste de l'année. Auréolé de trois victoires de la musique, le rappeur caennais est parti cette année en tournée partout en France. Tournée qui s'est d'ailleurs déjà élargie aux États-Unis et au Canada où l'artiste assurera sept dates.

Deux concerts à Tokyo

Et Orelsan va encore un peu plus loin et attaque un nouveau continent. En mai, il débarque au Japon où il donnera deux concerts à Tokyo. Jeudi, il sera à l'Institut français du Japon et le lendemain dans une boîte de nuit de la capitale nipponne. On ne sait pas en revanche s'il chantera La terre est ronde en japonais comme dans cet extrait :

Les fans normands peuvent toutefois se rassurer. L'auteur de La fête est finie sera bien de retour dans la région cet été. Vendredi 6 juillet 2018, il sera sur la scène du festival Beauregard.

En attendant cette date, il ne vous reste plus qu'à écouter son dernier titre, La pluie, qu'il signe en collaboration avec Stromae. En espérant qu'il ne soit pas de mauvais augure pour la météo des prochains jours.