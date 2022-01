Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce samedi 5 mai

Bélier

Les déplacements devront se faire sous la houlette de la plus grande prudence. Si vous pouvez éviter de conduire aujourd'hui ce serait une bonne chose.

Taureau

Acceptez si vous le pouvez toute invitation au dernier moment. Les contacts sont importants et la solitude n'amène rien de bon dans votre cas.

Gémeaux

Peut-être un peu de sport pour exorciser une fougue qui demande à être drainée et canalisée. On a du mal à vous suivre.

Cancer

Un peu de calme. Vous êtes sur les nerfs et vos proches vous demandent une certaine vigilance dans votre comportement.

Lion

Une bonne étoile veille sur vous. La chance vous sourit dans vos amours et qui sait dans un événement qui sort de l'ordinaire.

Vierge

L'innovation bat son plein, changer de cadre de vie, rénover, changer les objets de place. Vous serez une véritable tornade blanche tonitruante.

Balance

La semaine a été éprouvante, vous avez absolument besoin de vous reposer afin de recharger vos batteries.

Scorpion

Journée durant laquelle vous serez bien obligé de vous attaquer aux contraintes administratives en tout genre ! Déclarations d'impôts, comptes à régulariser et difficultés paperassières qui ont le don de vous mettre hors de vous.

Sagittaire

La famille est au cœur de la journée. Rien de pesant. Simplement la sérénité… ni plus, ni moins.

Capricorne

Votre rapidité d'action vous permet de réaliser une chose importante aujourd'hui. Vous contemplerez la tâche accomplie.

Verseau

Un repos réparateur serait salutaire et ainsi tout le weekend faites vous plaisir et évitez de penser au travail et à tout ce qui vous apparaît sans relief.

Poissons

Vous avez l'esprit calme. Vous avez réussi à régler pas mal de choses récemment. Vous avez le cœur léger et c'est bien.