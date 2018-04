Football (Ligue 1, 35e journée) : Caen sombre dans le néant...  

Invisibles à Troyes, dans un match pourtant capital en vue de leur maintien ce samedi soir 28 avril 2018, les Caennais se sont inclinés et ont surtout vu les autres résultats leur être défavorables.

Le match.

Lancé sur des bases idéales avec l'ouverture du score précoce de Santini, de la tête, sur un centre parfait de Guilbert, la rencontre se gâte rapidement pour les Caennais qui voient Troyes revenir quasi instantanément sur une grossière erreur individuelle de Vercoutre (7e) avant que Benjamin Nivet, capitaine local et ancien caennais, ne profite d'une nouvelle " boulette " défensive pour donner l'avantage aux siens sur coup de pied arrêté (27e). La réaction normande n'existe pas, il faut attendre l'orée du temps additionnel du premier acte pour voir Santini à nouveau s'illustrer mais la frappe déviée du Croate termine hors cadre (43e).

Fantomatiques...

Proches du néant en première période, les Caennais ne font guère mieux au retour des vestiaires. Les pertes de balles, manques techniques et autres manques d'impact face à l'adversaire sont criant. Patrice Garande réagit et fait entrer ses trois remplaçants en quinze minutes mais rien n'y fait. Troyes continue lui de gérer son avance, la sortie de Nivet étant saluée d'une standing-ovation par le stade de l'Aube (70e). A l'orée du dernier quart d'heure et avertis des résultats sur les autres terrains, les Troyens croient en leur étoile et se battent sur chaque ballon pour aller décrocher un succès, avec un 3e but signé Suk (83e) qui leur permet de revenir plus que jamais dans la course au maintien. Course que Caen est très loin quant à lui, d'avoir gagné.

Les buts.

4e : De la gauche, Bessat remet sur Guilbert qui adresse un centre tendu que Santini vient couper au premier poteau pour placer une tête parfaite en guise d'ouverture du score.

Troyes : 0- Caen : 1

7e : Sur un coup franc plongeant de Pelé, Vercoutre se manque totalement et laisse le cuir entrer dans son but.

Troyes : 1- Caen : 1

27e : Sur corner venu de la gauche, Nivet totalement seul au premier poteau ajuste Vercoutre d'une petite déviation.

Troyes : 2- Caen : 1

83e : Sur un déboulé plein axe, Suk fraîchement entré, profite d'un ballon mal géré par Sankoh pour aller tromper Vercoutre d'un plat du pied.

Troyes : 3- Caen : 1

La réaction.

Damien Da Silva (Caen) : "Ce n'est pas normal. On a l'occasion ce soir de régler les choses et on donne le match à Troyes. On joue cinq minutes, on ne peut s'en prendre qu'à nous, nous sommes dans une série très, très négative".

La Fiche.

Mi-temps : 2-1, Arbitre : M. Ben El Hadj

Avertissements : Troyes : Ben Saada (82e), Caen : Djiku (9e), Ait-Bennasser (29e)

CAEN : Vercoutre, Genevois (Deminguet 46e), Djiku, DaSilva, Guilbert, Sankoh, Féret (cap) (Rodelin 55e), Ait-Bennasser, Bessat, Kouakou (Crivelli 66e), Santini, entr : Patrice Garande

TROYES : Zelazny, Cordoval, Giraudon, Herelle, Traoré, Walter, Azamoum, Nivet (cap) (Bellugou

70e), Grandsir, Pelé (Ben Saada 62e), Niane (Suk 77e), entr : Jean-Louis Garcia

Buts : Troyes : Vercoutre (csc 7e), Nivet (28e), Suk (83e), Caen : Santini (4e)

