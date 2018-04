Caudebec-lès-Elbeuf : Milou, le chien qui va dynamiser la vie des résidents de l'Ehpad

Milou, un labrador de 19 mois a été officiellement accueilli à l'Ehapd de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) mercredi 25 avril 2018. Il va permettre aux personnels de faire de la médiation animale.

Les résidents de l'Ehpad de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) ont accueilli Milou, mercredi 25 avril 2018. Ce labrador de 19 mois sera présent quasiment tous les jours à la maison de retraite Lecallier-Leriche pour accompagner la vie des résidents.

"Moi je suis contente, j'aime bien les animaux, témoigne Jacqueline Ouine, il va peut-être apporter un peu de bonheur pour certaines personnes. Pour les résidents qui sont plus ou moins âgés, gênés dans leur mouvement, il va peut-être apporter un peu d'aide. Il est là pour ça de toute façon."

Et Jacqueline Ouine ne se trompe pas. C'est bien là tout le rôle de Milou parce qu'avoir un animal dans un espace tel que celui de Caudebec a de nombreux avantages explique Fabienne Bricheux, psychologue : "Il va travailler avec nous pour favoriser le lien social, redonner du dynamisme, c'est un accompagnement aussi dans le cadre des troubles cognitifs pour de la stimulation et de l'acceptation des soins. De plus, l'animal, de part lui-même rappelle des souvenirs, il attire l'attention donc fait parler les gens et apaise." On parle alors de médiation animale.

Avec Florence Vieuxblé, cadre de santé, elle est chargée de Milou. Elles ont toutes les deux suivies une formation de sept jours pour apprendre à guider le chien et connaître les règles pour bien s'en occuper. Milou dort désormais quinze jours chez l'une puis quinze jours chez l'autre.

Formation et tests

Pour devenir un chien d'accompagnement social, Milou donné et formé par l'association Handi' Chien a lui aussi suivi une sorte de formation. Il a été dans une famille d'accueil bénévole pendant 12 mois puis un centre d'éducation durant lesquels il se sociabilise et apprend plus de 50 commandes, comme pousser une porte, ouvrir un placard, monter dans un lit pour faire un câlin. Il a ensuite passé plusieurs tests, comme celui de l'œuf cru : s'il est capable d'attraper cet œuf cru, cela veut dire qu'il a la sensibilité pour attraper des lunettes.

"Il faudra environ 15 jours à Milou pour s'adapter à son nouvel environnement", explique Fabienne Bricheux. Les résidents, eux, l'ont déjà adopté.

A LIRE AUSSI.

Personnes âgées: déblocage de fonds pour les Ehpad avant une grève mardi

Rythmes scolaires : Caudebec-lès-Elbeuf repasse à la semaine de 4 jours