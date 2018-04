Seine-Maritime : près de 28 kg d'héroïne saisis dans des véhicules

Le 26 avril 2018 à 17:19 Par : Pierre Durand-Gratian

Des gendarmes ont intercepté deux véhicules sur les secteurs de Rouen et de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime) et saisi 27,5 kg de produits, vraisemblablement de l'héroïne et du produit de coupe, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 avril 2018. Deux hommes ont été placés en garde à vue.